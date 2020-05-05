Ультрас Динамо готові оголосити загальну мобілізацію у випадку затримання Стерненка

Ультрас Динамо White Boys Club підтримали активного учасника Євромайдану Сергія Стерненка.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо у Facebook.

"Ми, Ультрас Динамо Київ, уважно слідкуємо за ситуацією, що розвивається навколо справи активіста та націоналіста Сергія Стерненка.

Нагадаємо, що на Сергія було здійснено три замахи. Під час останнього загинув один з нападників.

Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія - ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!

Закликаємо інші фанатські рухи та всіх українців, кому не байдужа доля цієї країни, тримати руку на пульсі подій.

Українці мають право на самозахист!", - йдеться в повідомленні.