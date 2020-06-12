Сергій Стаховський хоче зіграти у складі збірної України проти Ізраїлю у Кубку Девіса.

Про це заявив сам тенісист.

"Які мої плани зараз? Чи піду зі спорту чи все ж таки залишуся? Ти знаєш, бажання грати далі - є. Але я не бачу сенсу. На даному етапі я навіть не розумію, будемо ми грати чи ні, тренуватися мені чи вже забути про це.

Для мого віку тренуватися, не розуміючи, навіщо я це роблю - тренуватися без конкуренції, без змагань, без розуміння свого рівня гри — дуже складно.

Так, в мене була мета - потрапити на Олімпіаду у Токіо, і саме там або відразу після Олімпіади, на Вімблдоні, яскраво завершити свою спортивну кар’єру. Цього не сталося - Олімпіаду перенесли, Вімблдон відмінили.

Що тепер? Йти? Але, з іншого боку, мені немає сенсу вистрибувати прямо зараз з цього потягу - до карантину ми встигли виграти матч Кубку Девіса та на одну сходинку наблизитися до Світової групи, у нас вже є суперник, це Ізраїль, тому існує великий шанс потрапити до плей-оф групи.

Якщо я буду потрібен команді, а інших гравців, здатних мене замінити, не з’явиться, то, звісно, я буду тренуватись і грати, щоб допомогти нашим хлопцям подолати цей рубіж", - зазначив Стаховський.