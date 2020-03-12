Марченко переміг росіянина у третьому колі турніру в Казахстані

Джерело - Чемпіон.
У третьому колі турніру NUR-SULTAN CHALLENGER I - ATP Challenger Tour у Казахстані українець Ілля Марченко переміг росіянина Олексія Захарова.
Українець переміг у двох сетах. Матч тривав 2 години 21 хвилину.
У четвертому колі турніру українець зіграє з Йеспером Де Йонгом із Нідерландів.
NUR-SULTAN CHALLENGER I - ATP Challenger Tour
Нур-Султан (Казахстан)
Призовий фонд $54 160
Третє коло, 12 березня
Ілля Марченко (209) - Олексій Захаров (403) 7:5, 7:6(2)
Раніше, Бондаренко не дограла матч першого кола турніру в Мексиці.
Нагадаємо, Козлова та Завацька виступлять на турнірі у Мексиці.