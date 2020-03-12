Марченко переміг росіянина у третьому колі турніру в Казахстані

Матч тривав 2 години 21 хвилину

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру NUR-SULTAN CHALLENGER I - ATP Challenger Tour у Казахстані українець Ілля Марченко переміг росіянина Олексія Захарова.

Українець переміг у двох сетах. Матч тривав 2 години 21 хвилину.

У четвертому колі турніру українець зіграє з Йеспером Де Йонгом із Нідерландів.

NUR-SULTAN CHALLENGER I - ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан)

Призовий фонд $54 160

Третє коло, 12 березня

Ілля Марченко (209) - Олексій Захаров (403) 7:5, 7:6(2)

Раніше, Бондаренко не дограла матч першого кола турніру в Мексиці.

Нагадаємо, Козлова та Завацька виступлять на турнірі у Мексиці.