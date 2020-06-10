Федерер пропустить залишок сезону-2020

38-річний швейцарський тенісист Роджер Федерер пропустить залишок поточного сезону, тому що не встигає відновитися після травми коліна.

Про це заявив сам спортсмен.

"Дорогі фанати, я сподіваюся, що ви в безпеці і здорові.

Кілька тижнів тому у мене виникли проблеми в ході відновлювального процесу. Мені довелося пройти додаткову швидку артроскопічну процедуру на правому коліні. Зараз, як я вже робив в сезоні-2017, я планую скористатися вимушеною паузою, щоб на 100% бути готовим грати на найвищому рівні. Я буду сумувати за моїми фанатам і змаганнями, але я з нетерпінням чекаю свого повернення на корт на початку сезону-2021.

З найкращими побажаннями, Роджер", зазначив Федерер.