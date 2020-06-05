Федерер увійшов до ТОП-3 найбільш високооплачуваніших зірок світу

Тенісист обігнав Мессі і Роналду

Джерело - Чемпіон.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер потрапив в першу десятку рейтингу 100 найбільш високооплачуваніших зірок світу.

Про це повідомляє Forbes.

Колишня перша ракетка світу зайняв в рейтингу третє місце. Більше Федерера заробляють лише репер Каньє Уест і модель Кайлі Дженнер.

100 найбільш високооплачуваних зірок світу заробили $ 6,1 млрд за рік. Це на $ 200 млн менше, ніж в попередньому рейтингу.

Лідери рейтингу найбільш високооплачуваних зірок:

1. Кайлі Дженнер (модель) - $ 590 млн;

2. Каньє Уест (музикант) - $ 170 млн;

3. Роджер Федерер (тенісист) - $ 106,3 млн;

4. Кріштіану Роналду (футболіст) - $ 105 млн;

5. Ліонель Мессі (футболіст) - $ 104 млн;

6. Тайлер Перрі (режисер, актор) - $ 97 млн;

7. Неймар (футбол) - $ 95,5 млн;

8. Говард Стерн (теле- і радіоведучий) - $ 90 млн;

9. Леброн Джеймс (баскетболіст) - $ 88,2 млн;

10. Дуейн Джонсон (актор) - $ 87,5 млн.

Нагадаємо, Агассі назвав найкращого гравця в історії тенісу.