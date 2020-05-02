Олімпійський чемпіон, експерша ракетка світу американець Андре Агассі назвав найкращого гравця за всю історію тенісу.

Про це розповів сам тенісист.

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"Поза сумнівами, це Роджер Федерер. Ніхто так явно не домінував над опонентами, як він. Сумніваюся, що я мав би шанс у матчі з ним навіть у мої найкращі роки. Ми зустрічалися у фіналі US Open-2005. Я взяв у нього сет, але на більше можна було не розраховувати", - заявив Агассі.