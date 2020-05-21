 Марченко: Моє ставлення до Усика не зміниться | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко: Моє ставлення до Усика не зміниться

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Марченко: Моє ставлення до Усика не зміниться
#Марченко, #Усик

Джерело - sport.ua.

Ставлення українського тенісиста Іллі Марченка до боксера Олександра Усика, який знявся у російському релігійному фільмі та потрапив до бази даних Миротворця, не зміниться.

Про це заявив сам тенісист.

"Я не дивився ролик, тому не маю щодо нього думки. Це його вибір, він працює на свою аудиторію. Він людина, тому він теж може помилятися. Моє ставлення до нього, як до спортсмена, не зміниться, а як людиною я ним не цікавлюсь. Де я, а де Усик. Я не експерт, щоб давати йому якісь поради. 

Не розумію, чому спортсмен не може бути лідером думок. Якщо йдеться про стереотип, що спортсмени не дуже розумні, то я вважаю, що це маячня. Майже всі спортсмени їздили по всьому світу та бачили різні країни, бачили, як люди там живуть. Тому вже цей досвід набагато більший від більшості українців", - сказав Марченко.

Раніше, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.

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