Українські тенісисти зможуть повернутися до матчів

Федерація тенісу України планує відновити сезон національних турнірів 1 червня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

"Федерація тенісу України планує відновити сезон національних турнірів у тиждень 1 червня 2020 року. У зв’язку з карантином календар зазнав суттєвих змін. Перші корективи внесені на півтора місяці. Також повідомляємо, що відкривається реєстрація на змагання", - йдеться в повідомленні.

Також ФТУ, спираючись на пропозиції ITF, а також з урахуванням національних особливостей, розробила перелік рекомендацій, які збільшать безпеку тренувального процесу в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Світоліна готується відновити тренування.