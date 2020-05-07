В Україні колишнього футболіста Анатолія Тимощука не сприймають позитивно і це ті наслідки, які він несе за свій вибір.

Про це заявив тенісист Сергій Стаховський.

"Тимощук - легенда українського футболу. Він перекреслив все це цим переходом, зробив свій вибір. В Україні його не сприймають позитивно, це ті наслідки, які він несе за свій вибір. Йому з цим треба буде жити. Очолити збірну - без шансів, працювати в Україні з цим - дуже важко.

Коли дізнався, що він їде туди, відразу запитав: "А нафіга?" Він сказав, що пропозицій немає. В інші клуби не запрошували. Треба розуміти, що у нього є певні особисті проблеми. Якщо він був би в нормальних відносинах з сім'єю, то йому це було б не потрібно. Щоб ми розуміли, в Німеччині закон трошки інший. Я не впевнений, що у нього залишилося багато грошей, щоб він міг спокійно сидіти і говорити, що все в порядку", - зазначив Стаховський.