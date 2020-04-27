Стаховський назвав найталановитішого тенісиста в Україні за останні 20 років

Стаховський бажає зіграти з Долгополовим на Кубку Девіса

Олександр Долгополов є найталановитішим тенісистом в Україні, що народилися на території України за останні 20 років.

Про це заявив перша ракетка України Сергій Стаховський.

"Олександр Долгополов - найталановитіший тенісист, який народився на території України за останні 20 років. Якщо Саша повернеться після травми нам не тільки Ізраїль, нам будь-яка команда не буде страшна", - сказав Стаховський.

Стаховський може зіграти разом з Долгополовим у матчі кваліфікації Кубка Девіса проти Ізраїлю, що запланований на вересень.

Нагадаємо, Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі.