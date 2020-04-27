Стаховський назвав найталановитішого тенісиста в Україні за останні 20 років

Джерело - xsport.ua.
Олександр Долгополов є найталановитішим тенісистом в Україні, що народилися на території України за останні 20 років.
Про це заявив перша ракетка України Сергій Стаховський.
"Олександр Долгополов - найталановитіший тенісист, який народився на території України за останні 20 років.
Якщо Саша повернеться після травми нам не тільки Ізраїль, нам будь-яка команда не буде страшна", - сказав Стаховський.
Стаховський може зіграти разом з Долгополовим у матчі кваліфікації Кубка Девіса проти Ізраїлю, що запланований на вересень.
Нагадаємо, Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі.