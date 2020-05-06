Перша ракетка України Сергій Стаховський негативно відноситься щодо виходу російського фільму про церкву за участю українських боксерів Василя Ломаченка і Олександра Усика.

Про це заявив сам тенісист.

"Це жопа. Я цей фільм не дивився і не збираюся. Ми живемо у вільній країні, де кожен може робити те, що хоче. Але це треш.

Наші медіа розділені. У нас є канали, які пропагують, що у нас громадянський конфлікт. Для них цей продукт - супер. Вони його будуть розкручувати і показувати. Нам потрібно писати статті, що це треш.

Хтось із них сказав, що царі сваряться, а люди вмирають (цитата Усика - прим.). А які царі? Там регулярні війська Росії. Якби Путін стріляв - це одне. Але коли тисячі солдатів приїжджають, коли артилерійські академії здають залік, стріляючи з Ростовської області на територію України - це нормально?", - зазначив Стаховський.