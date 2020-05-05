Низькорейтинговим тенісистам виділять 6 млн доларів

Тенісисти отримають допомогу

На підтримку низькорейтингових гравців під час призупинення тенісного сезону через пандемію коронавірусу виділять 6 млн доларів.

Про це повідомляє AP.

Фонд підтримки створять керівні тенісні органи (ATP, WTA, ITF) та організатори чотирьох турнірів Grand Slam,

Суму розподілять порівну між тенісистами одиночного та парного розрядів, незалежно від статі. У цілому виплати отримають приблизно 800 одиночних та парних гравців.

Відзначимо, що тенісні змагання відновляться не раніше 13 липня.

Нагадаємо, Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA.