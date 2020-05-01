 Світоліна: Спонсори скоротили 90% наших контрактів | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Спонсори скоротили 90% наших контрактів

Вчора 22:17 928 0
Еліна Світоліна прокоментувала пандемію коронавірусу
Світоліна: Спонсори скоротили 90% наших контрактів
#Світоліна

Джерело - Україна.

Тенісисти через пандемію коронавірусу відчувають фінансові труднощі.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Спонсори поміняли умови контрактів. У нас все залежить від телетрансляцій. Телебачення зараз не транслює спортивні турніри, тому 90% наших контрактів скоротили. Це одна з головних проблем для всіх тенісистів.

Звичайно, у нас інші заробітки в порівнянні з другими спортсменами. Люди, які стоять в першій півсотні рейтингу, поки що почуваються нормально. Але у тих, хто знаходиться нижче першої сотні, - важка ситуація. Вони навіть створюють фонд, щоб залучити хоч якісь фінанси і мати гроші хоча б на харчування", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна виступила за об’єднання ATP і WTA.

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