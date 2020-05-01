Світоліна: Спонсори скоротили 90% наших контрактів

Тенісисти через пандемію коронавірусу відчувають фінансові труднощі.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Спонсори поміняли умови контрактів. У нас все залежить від телетрансляцій. Телебачення зараз не транслює спортивні турніри, тому 90% наших контрактів скоротили. Це одна з головних проблем для всіх тенісистів.

Звичайно, у нас інші заробітки в порівнянні з другими спортсменами. Люди, які стоять в першій півсотні рейтингу, поки що почуваються нормально. Але у тих, хто знаходиться нижче першої сотні, - важка ситуація. Вони навіть створюють фонд, щоб залучити хоч якісь фінанси і мати гроші хоча б на харчування", - розповіла Світоліна.