Маррей та Бертенс виграли віртуальний турнір Madrid Open

Джерело - sportarena.co.
Британський тенісист Енді Маррей виграв віртуальний турнір Mutua Madrid Open Virtual Pro.
Про це повідомляє sportarena.com
У фінальному поєдинку британець обіграв представника Бельгії Давида Гоффена - 7:6,
У жіночій сітці переможницею стала Кікі Бертенс. У фіналі тенісистка з Нідерландів обіграла француженку Фіону Ферро - 6:2.
Відзначимо, що Еліна Світоліна не змогла подолати групову стадію віртуального Madrid Open. Українка посіла останнє місце в групі B, поступившись Сорані Кирсті (2:4), Вікторії Азаренко (1:3) і Йоганні Конті (2:4).
Нагадаємо, ATP і WTA можуть об’єднатися.