Маррей та Бертенс виграли віртуальний турнір Madrid Open

Стали відомі переможці онлайн-турніру Mutua Madrid Open Virtual Pro

Британський тенісист Енді Маррей виграв віртуальний турнір Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Про це повідомляє sportarena.com

У фінальному поєдинку британець обіграв представника Бельгії Давида Гоффена - 7:6,

У жіночій сітці переможницею стала Кікі Бертенс. У фіналі тенісистка з Нідерландів обіграла француженку Фіону Ферро - 6:2.

Відзначимо, що Еліна Світоліна не змогла подолати групову стадію віртуального Madrid Open. Українка посіла останнє місце в групі B, поступившись Сорані Кирсті (2:4), Вікторії Азаренко (1:3) і Йоганні Конті (2:4).

Нагадаємо, ATP і WTA можуть об’єднатися.