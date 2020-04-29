 ATP і WTA можуть об’єднатися | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 12:34 1964
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Сьогодні 20:42 517
Ягупова очолила символічну збірну Євроліги
Сьогодні 20:31 1002
Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі
Сьогодні 19:56 1158
Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа
Сьогодні 16:44 1779
Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції
Сьогодні 13:51 714
Коваленко бажає залишити Шахтар заради європейського клубу
Сьогодні 10:57 1286
Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером
Сьогодні 10:41 2148
Захисник Динамо є трансферною ціллю Мілана
Сьогодні 08:24 3407
Збірну України з волейболу може очолити іменитий тренер
Вчора 20:30 3176
Блоги
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:49 567
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 1945
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті Valeriy Ruchka
Вчора 20:13 603
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети Valeriy Ruchka
Вчора 19:15 926
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020 Дима Копий
Вчора 15:55 1056
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0 Valeriy Ruchka
27.04.2020 19:58 2516
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110! Андрій Твердохліб
27.04.2020 19:43 2386
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками?
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками? Дима Копий
27.04.2020 18:54 815
6 років тому Джеррард зробив найфатальнішу помилку в кар'єрі
6 років тому Джеррард зробив найфатальнішу помилку в кар'єрі Valeriy Ruchka
27.04.2020 16:40 1196
ВІДЕО. Алієв у присутності дітей обматюкав дружину в прямому ефірі
ВІДЕО. Алієв у присутності дітей обматюкав дружину в прямому ефірі Андрій Твердохліб
27.04.2020 13:48 2074
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:17 Хокей НХЛ відновить сезон 1 липня 53
22:56 Футбол Вернидуб похвалив гравців Шахтаря за драматичний матч з Динамо 331
22:44 Футбол Шахтар висунув Метревелі на пост президента УПЛ - ЗМІ 324
22:28 Футбол Прабабуся Фабрега поборола коронавірус 373
22:11 Футбол БАТЕ став другим фіналістом Кубка Білорусі 552
21:57 Теніс ATP і WTA можуть об’єднатися 563
21:46 Футбол Ротор Хацкевича може вийти в РПЛ без догравання чемпіонату 575
21:31 Футбол Гусєв: Динамо могло замахнутися на фінал Ліги Європи 625
21:17 Футбол Шахтар продовжив переговори з Коваленком 809
20:59 Футбол Мілан хоче позбутися Рейни 754
20:48 Бокс Атлас: Усик переможе Чісору одноголосним рішенням суддів 884
20:42 Блог Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей 517
20:34 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 33 815
20:31 Баскетбол Ягупова очолила символічну збірну Євроліги 1002
20:17 Футбол Гусєв: Найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо 1170
19:56 Футбол Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі 1158
19:45 Футбол Тер Штеген поставив ультиматум Барселоні 1199
19:31 Футбол Чемпіонат Швейцарії відновлюється після карантину 1209
19:17 Футбол Фонсеку розлютили правила карантину в Італії 1345
18:59 Футбол Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар 1341
18:47 Бокс Вайт: Вмотивований Чісора переможе Усика 1607
18:30 Футбол Відновлення Бундесліги можуть відкласти 1283
18:15 Футбол Попов та Миколенко зацікавили клуби Серії А 1840
17:57 Біатлон Підгрушна: Ніколи не пропонували змінити громадянство 1509
17:45 Футбол Фонсека хоче запросити Ісмаїлі у Рому 1779

ATP і WTA можуть об’єднатися

Сьогодні 21:57 563 0
Керівники ATP і WTA висловилися про об'єднання турів
ATP і WTA можуть об’єднатися
#ATP, #WTA

Джерело - isport.ua.

Жіноча тенісна асоціація та Асоціація тенісистів-професіоналів можуть об'єднати тури.

Про це розповіли керівники організацій.

"Недавнє співробітництво між керівництвом наших організацій тільки зміцнило мою впевненість в тому, що єдиний вид спорту - це вірний спосіб збільшити наш потенціал і оптимально представити його для глядачів на трибунах, в телевізійних трансляціях і в інтернеті. В зв'язку з цим підтримую думку гравців.

Теніс завжди в авангарді, коли мова заходить про об'єднання чоловіків і жінок на великих турнірах - це одна з наших сильних сторін. Ми з нетерпінням чекаємо продовження співпраці і обговорень з WTA аспектів нашого бізнесу", - розповів глава ATP Андреа Гауденція.

Глава WTA Стів Саймон впевнений, що об'єднання зробить теніс краще.

"Я давно говорив, що ми зробимо наш спорт краще, якщо будемо працювати разом, і останні тижні підтвердили це", - сказав Саймон.

Нагадаємо, Світоліна прогнозує зміни у тенісі.

Коментарі ()