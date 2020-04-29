ATP і WTA можуть об’єднатися

Жіноча тенісна асоціація та Асоціація тенісистів-професіоналів можуть об'єднати тури.

Про це розповіли керівники організацій.

"Недавнє співробітництво між керівництвом наших організацій тільки зміцнило мою впевненість в тому, що єдиний вид спорту - це вірний спосіб збільшити наш потенціал і оптимально представити його для глядачів на трибунах, в телевізійних трансляціях і в інтернеті. В зв'язку з цим підтримую думку гравців.

Теніс завжди в авангарді, коли мова заходить про об'єднання чоловіків і жінок на великих турнірах - це одна з наших сильних сторін. Ми з нетерпінням чекаємо продовження співпраці і обговорень з WTA аспектів нашого бізнесу", - розповів глава ATP Андреа Гауденція.