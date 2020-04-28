Світоліна прогнозує зміни у тенісі

Після карантину у тенісі можуть з’явитися нові правила.

Про це розповіла українська тенісистка Еліна Світоліна.

"Мені здається, небагато. Можливо, додадуться якісь нові правила. Можливо, болбої більше не будуть приносити м'ячі. Не думаю, що після пандемії буде вітатися такий прямий контакт з атлетом.

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Можливо, з'являться якісь обмеження і в спілкуванні спортсменів з глядачами - наприклад, необхідність суворо дотримуватися певної дистанції. Ходять і такі чутки, що, можливо, якийсь час ми гратимемо без глядачів.

Звичайно, буде дуже сумно бачити порожні трибуни, тому що коли граєш на великій арені з повним стадіоном, відчуваєш неймовірні відчуття. Глядачі надають сили і мотивують виступати ще краще", - розповіла Світоліна.