Світоліна дізналася суперниць на віртуальному турнірі

Турнір відбудеться з 27 по 30 квітня

Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу від організаторів Mutua Madrid Open.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Суперницями посіяної під 2-м номером першої ракетки України Еліни Світоліної стали британка Йоганна Конта, Вікторія Азаренко з Білорусі і румунка Сорана Кирстя.

16 учасників одиночного розряду розподілені на 4 групи. Переможець кожного квартету буде проходити до чвертьфіналу, куди також потраплять гравці, які посіли друге місце.

Нагадаємо, Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі.