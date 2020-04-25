Світоліна дізналася суперниць на віртуальному турнірі

Джерело - ukrinform.ua.
Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу від організаторів Mutua Madrid Open.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Суперницями посіяної під 2-м номером першої ракетки України Еліни Світоліної стали британка Йоганна Конта, Вікторія Азаренко з Білорусі і румунка Сорана Кирстя.
16 учасників одиночного розряду розподілені на 4 групи. Переможець кожного квартету буде проходити до чвертьфіналу, куди також потраплять гравці, які посіли друге місце.
Нагадаємо, Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі.