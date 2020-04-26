Сафін назвав російських тренерів фізруками

У Росії не можна навчитися професійному тенісу, тому Карен Хачанов і Андрій Рубльов вчинили правильно, коли поїхали тренуватися за кордон.

Про це заявила експерша ракетка світу російський тенісист Марат Сафін.

"Хачанов і Рубльов разом поїхали і почали жити своїм життям. Іспанці тренують і відносяться до тенісу як до реальної роботи. Навчитися грати в Росії в теніс - ну, не знаю. Не в образу нікому, у нас слабкий підхід. Ми більш-менш тренуємо юніорів, а потім відбувається перехід - і біда.

Ще є проблеми з фізпідготовкою, а ще більше з тенісними тренерами. Все по ланцюжку. Тільки масажисти завжди були хороші. У нас хто на що здатний. Дивлюся на вправи, які дають дітям, - смішно, ідіотизм. А головне, ніхто з цих псевдотренеров не хоче вчитися. Фізруки, ось. Вони не можуть зрозуміти сенс, ти не можеш дати людині робити забіги, як атлетові. Потрібно працювати з вагами, щоб у тебе потім нічого не відвалилося, на координацію.

Є хлопці, які хороші, але вони ж повинні збирати команду. Особливо тренера з фізпідготовки, без нього нічого не зробиш", - сказав Сафін.