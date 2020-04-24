Ролан Гаррос знову перенесли

Ролан Гаррос може відбутися наприкінці вересня

Організатори Відкритого чемпіонату Франції з тенісу знову змінили дати проведення турніру через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Le Parisien.

Турнір планують зіграти на тиждень пізніше тієї дати, яку озвучили наприкінці березня. Таким чином, нові дати змагань - з 27 вересня по 11 жовтня.

Спочатку турнір мав відбутися з 18 травня по 7 червня, Федерація тенісу Франції перенесла на період з 20 вересня по 4 жовтня.

Нагадаємо, Світоліна вказала причину участі в онлайн-турнірі.