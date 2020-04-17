Світоліна візьме участь в онлайн-турнірі

Еліна Світоліна візьме участь у незвичайному турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна потрапила до списку тенісистів, які візьмуть участь у віртуальному турнірі під егідою організаторів Mutua Madrid Open.

Про це повідомляє Mutua Madrid Open y instagram.

Благодійний турнір відбудеться наприкінці квітня.

За перемогу у Відкритому чемпіонаті Іспанії боротимуться такі відомі тенісисти, як Енді Маррей, Люка Пуй, Анжелік Кербер, Карла Суарес Наварро, Рафаель Надаль, Джон Ізнер, Кікі Бертенс, Фіона Ферро, Давід Гоффен, Карен Хачанов, Кристина Младеновіч, Ежені Бушар, Гаель Монфіс, Фабіо Фоньїні, Вікторія Азаренко, Медісон Кіз, Олександр Звєрєв, Дієго Шварцман і Джоанна Конта.

Нагадаємо, Світоліна подякувала пожежним, які працюють у Чорнобильській зоні.