В США на підтримку тенісу виділять 15 млн доларів

Джерело - btu.org.uа.
В Асоціації тенісу Сполучених Штатів (USTA) розглядають плани підтримки тенісу.
Про це повідомляє btu.org.ua.
USTA озвучили свої плани щодо матеріальної підтримки клубів, громадських і освітніх тенісних установ та їх співробітників, чиї доходи значно зменшилися у зв'язку з припиненням змагань через коронавірус. На ці потреби планують виділити близько 15 млн доларів
Повідомляється, що на 20 відсотків до кінця року буде знижена зарплата топменеджерів USTA.
Наразі офіційно пауза у світовому тенісі продовжиться до 13 липня.
Нагадаємо, US Open може відбутися без глядачів.
Також, у Німеччині знімуть фільм про Беккера.