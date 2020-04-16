В США на підтримку тенісу виділять 15 млн доларів

У США підтримають теніс

В Асоціації тенісу Сполучених Штатів (USTA) розглядають плани підтримки тенісу.

Про це повідомляє btu.org.ua.

USTA озвучили свої плани щодо матеріальної підтримки клубів, громадських і освітніх тенісних установ та їх співробітників, чиї доходи значно зменшилися у зв'язку з припиненням змагань через коронавірус. На ці потреби планують виділити близько 15 млн доларів

Повідомляється, що на 20 відсотків до кінця року буде знижена зарплата топменеджерів USTA.

Наразі офіційно пауза у світовому тенісі продовжиться до 13 липня.

Нагадаємо, US Open може відбутися без глядачів.

Також, у Німеччині знімуть фільм про Беккера.