 У Німеччині знімуть фільм про Беккера | Теніс | Champion.com.ua
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У Німеччині знімуть фільм про Беккера

Сьогодні 14:58 186 0
У фільмі покажуть перші перемоги легендарного тенісиста
У Німеччині знімуть фільм про Беккера
#Беккер

Джерело - btu.org.ua.

Телеканал RTL веде роботу над художньою стрічкою про юні роки життя німецького тенісиста Бориса Беккера.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Фільм з робочою назвою Гравець розповість про перші кроки Беккера в спорті і його перемозі на Вімблдоні в 1985 році.

Наразі продюсерам фільму довелося перервати кастинги на головну роль через пандемію коронавірусу.

Сам Борис Беккер в коментарі журналістам відзначив, що вперше чує про роботу над фільмом. 

Відзначимо, що Борис Беккер виграв Вімблдонський турнір у 17 років та став наймолодшим переможцем в історії турніру й першим несіяним гравцем. Він зумів захистити титул наступного року, й ще раз виграти Вімблдон у 1989.

Також, тенісист двічі перемагав на Відкритому чемпіонаті Австралії, і один раз на Відкритому чемпіонаті США.

Нагадаємо, у Великій Британії на підтримку тенісу виділили 20 млн фунтів.

 

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