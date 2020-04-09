У фільмі покажуть перші перемоги легендарного тенісиста

Телеканал RTL веде роботу над художньою стрічкою про юні роки життя німецького тенісиста Бориса Беккера.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Фільм з робочою назвою Гравець розповість про перші кроки Беккера в спорті і його перемозі на Вімблдоні в 1985 році.

Наразі продюсерам фільму довелося перервати кастинги на головну роль через пандемію коронавірусу.

Сам Борис Беккер в коментарі журналістам відзначив, що вперше чує про роботу над фільмом.

Відзначимо, що Борис Беккер виграв Вімблдонський турнір у 17 років та став наймолодшим переможцем в історії турніру й першим несіяним гравцем. Він зумів захистити титул наступного року, й ще раз виграти Вімблдон у 1989.

Також, тенісист двічі перемагав на Відкритому чемпіонаті Австралії, і один раз на Відкритому чемпіонаті США.

Нагадаємо, у Великій Британії на підтримку тенісу виділили 20 млн фунтів.