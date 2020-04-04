У Великій Британії на підтримку тенісу виділили 20 млн фунтів

У Великій Британії підтримають тенісистів через пандемію коронавірусу

Асоціація лаун-тенісу (національна федерація британського тенісу, LTA) схвалила пакет підтримки для гравців, тренерів та клубів у розмірі 20 млн фунтів.

Про це повідомляє BTU.

Фінанси будуть спрямовані тим, хто через поширення коронавірусу позбувся більшої частини доходу. У список цих людей входять не тільки працівники різних тенісних клубів, але і професійні гравці і тренери.

Так, на матеріальну підтримку тренерів виділять близько 4 млн, а гранти передбачають фінансову допомогу британським тенісистам в ATP/WTА-турах, які посідають 101-750-е місця в одиночному рейтингу та 101-250-е - у парному.

Нагадаємо, Стаховський підтримав скасування Вімблдону.