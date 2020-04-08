 Світоліна: Заради тенісу пожертвувала часом з родиною і друзями | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Заради тенісу пожертвувала часом з родиною і друзями

Сьогодні 14:46 379 0
Еліна Світоліна прокоментувала жертви заради тенісу
Світоліна: Заради тенісу пожертвувала часом з родиною і друзями
#Світоліна

Джерело - isport.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала найважчі моменти у тенісі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"В першу чергу спорт дав мені те місце в житті, яке у мене є зараз. В тому числі і свободу. Всі знайомства і можливості, які у мене є, щоб рухатися вперед - все це дав спорт, і це велика праця. Але для цього доводилося жертвувати, в першу чергу - часом з родиною і друзями.

Навіть зараз, маючи велику свободу, я максимум два рази на рік приїжджаю додому. Для мене це важко, тому що я дуже люблю проводити час з сім'єю в рідній Одесі.

Тенісний сезон - один з найдовших в спорті, ми граємо з січня по листопад, тобто майже цілий рік без перерв, від турніру до турніру. Це складно і стомлює психологічно", - розповіла Світоліна.

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