Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала найважчі моменти у тенісі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"В першу чергу спорт дав мені те місце в житті, яке у мене є зараз. В тому числі і свободу. Всі знайомства і можливості, які у мене є, щоб рухатися вперед - все це дав спорт, і це велика праця. Але для цього доводилося жертвувати, в першу чергу - часом з родиною і друзями.

Навіть зараз, маючи велику свободу, я максимум два рази на рік приїжджаю додому. Для мене це важко, тому що я дуже люблю проводити час з сім'єю в рідній Одесі.

Тенісний сезон - один з найдовших в спорті, ми граємо з січня по листопад, тобто майже цілий рік без перерв, від турніру до турніру. Це складно і стомлює психологічно", - розповіла Світоліна.