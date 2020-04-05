Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася порадою, як підтримувати себе у формі в домашніх умовах. Еліна Світоліна опублікувала в соцмережах ще одну добірку вправ для core-тренувань.
В цьому випадку вона показала одну з вправ, якою займається 50 секунд з 10-секундною перервою. На першому рівні робляться три підходи, на другому – 5/6. На третьому – 8 підходів.
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Core circuit 🎯 ⏱: 50 seconds work - 10 seconds rest. 🥊: LEVEL(1) 3 sets, LEVEL (2) 5/6 sets, LEVEL(3) 8 sets.