Світоліна: Минулий сезон був, як американські гірки

Перша ракетка України Еліна Світоліна вказала на труднощі минулого сезону.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Сезон 2019 був як американські гірки, у нас в тенісі навіть є такий термін - rollercoaster. Спочатку я починала дуже непогано, потім травмувала коліно і сезон пішов на спад.

Якщо на старті я відчувала, що зможу дуже добре відіграти великі турніри, то отримана в лютому травма поставила під питання дуже багато ігор, і в цілому весь сезон", - розповіла Світоліна.