Перша ракетка України Сергій Стаховський назвав свій досвід договірних матчів.

Про це розповів сам український тенісист.

"На Australian Open до мене підходить колишній тенісист і пропонує 100 тис доларів, щоб я програв в першому колі Арно Клеману. Там було їх двоє, ще один тенісист, ну, і за ними стоять "інвестори" - бандюки. Я програю в п'ятисетовому матчі, ведучи 2:1, і йдучи з корту, думаю, що якби він стояв поруч, я б просто вбив його ракеткою. Ти граєш матч, програєш, і в голові крутяться гроші, намагаєшся це відігнати.

Після матчу я пішов в TIU, вона як раз недавно була створена. Сказав так і так, а вони питають, мовляв, хто це. Я кажу: Почекайте, ви готові захистити мою сім'ю? Тому що він - це пішак, люди, які стоять за ним - небезпечні, а у мене вся сім'я в Україні. Вони сказали, що нічого не можуть гарантувати, і я попрощався - моя родина не в Європі, а в Україні, де все трошки по-іншому, - розповів Стаховський.