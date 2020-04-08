Перша ракетка України Сергій Стаховський назвав свою пенсію, яку він буде отримувати від ATP.

Про це розповів сам тенісист.

"У мене є пенсійні ATP - від 49 до 69 років. Близько 400-450 тис доларів. Буду заробляти близько 3-4 тис доларів на місяць.

Хоча, я пролетів, адже зараз суму підняли з 10 тисяч доларів до 65-70 тис доларів на рік. Там критерій - ти зобов'язаний виступити на 7 турнірах основної сітки ATP протягом року", - розповів Стаховський.