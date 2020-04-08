 Стаховський назвав свою пенсію | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Вчора 17:54 1588
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:32 18196
Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України
Вчора 22:39 468
Стаховський - про Олімпіаду-2012: У нас половина чиновників були одягнені з голочки, а я ходив у майках на два розміри більше
Вчора 16:24 763 1
Баварія продовжила контракт з Мюллєром
Вчора 12:45 384
Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу
Вчора 10:33 5522
Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном
06.04.2020 23:09 580
Українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії
06.04.2020 22:25 933
ФІФА безстроково подовжить футбольний сезон - ЗМІ
06.04.2020 14:14 1274
Андронов: Проблеми Динамо пов'язані зі стилем управління Суркісом, який застарів
06.04.2020 14:11 1349
Блоги
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв Valeriy Ruchka
05.04.2020 15:51 429
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
05.04.2020 13:15 1778 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
05.04.2020 11:56 355
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1079
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 795 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:57 Футбол Моурінью і гравці Тоттенгема порушили карантин 346
08:46 Теніс Стаховський назвав свою пенсію 712
08:30 Футбол Шевченко хоче тренувати клуб Серії А чи АПЛ - Мальдера 685
08:13 Футбол Роналдінью покинув в’язницю у Парагваї 701
7 Квітня 2020
23:55 Хокей Нападник Едмонтона знаходиться у комі 1826
23:42 Футбол Манчестер Юнайтед підписав воротаря з Чехії 1381
23:32 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 18196
23:31 Футбол Бєсєдін: Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти 1380
23:25 Футбол Гвардіола погодився зменшити зарплату в Манчестер Сіті на період коронавірусу 1470
23:10 Футбол Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році 1529
22:55 Гандбол Мотор підписав білоруса Бохана 1650
22:39 Легка атлетика Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України 468
22:25 Баскетбол Чемпіонат Італії завершений достроково 1991
22:10 Футбол Колишній хавбек Динамо здивував босів Галатасарая 2498
21:55 Футбол В Англії деякі клуби ризикують припинити існування через фінансові проблеми 1556
21:39 Фігурне катання Російська фігуристка заразилася коронавірусом 1565
21:25 Футбол Легендарний француз може очолити Фенербахче 1974
21:10 Футбол ПСЖ має бажання викупити трансфер Ікарді 1457
20:55 Футбол Рибалка: Найближчим часом Ребров очолить хороший клуб 2884
20:40 Баскетбол ФІБА перенесе два чемпіонати Європи 1491
20:25 Футбол Лінекер відреагував на звинувачення Росії у хабарі ФІФА 2181
20:10 Футбол Хацкевич: Я заздрю білоруським командам, що вони зараз грають 1644
19:55 Футбол Реал відмовився повертати Роналду 1910
19:40 Футбол Чемпіонат Білорусі можуть призупинити у будь-який момент 1613
19:25 Біатлон Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований? 1705

Стаховський назвав свою пенсію

Сьогодні 08:46 712 0
Сергій Стаховський прокоментував свою пенсію
Стаховський назвав свою пенсію
#Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Сергій Стаховський назвав свою пенсію, яку він буде отримувати від ATP.

Про це розповів сам тенісист.

"У мене є пенсійні ATP - від 49 до 69 років. Близько 400-450 тис доларів. Буду заробляти близько 3-4 тис доларів на місяць.

Хоча, я пролетів, адже зараз суму підняли з 10 тисяч доларів до 65-70 тис доларів на рік. Там критерій - ти зобов'язаний виступити на 7 турнірах основної сітки ATP протягом року", - розповів Стаховський.

Нагадаємо, Стаховський підтримав скасування Вімблдону.

Коментарі ()