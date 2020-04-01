Ястремська: Коронавірус – це не міф

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська запустила проєкт допомоги одеситам в умовах карантину.
Про це розповіла тенісистка в Іnstagram.
"Нам потрібен ти! Ми починаємо з 3 000 продуктових наборів і 14 днів. Нас чекають бабусі і дідусі, люди з інвалідністю, багатодітні мами, а також ті, хто залишився без роботи і засобів для існування.
Вірус - це не міф, це серйозна загроза. Але, об'єднавши зусилля, ми, одесити, обов'язково зможемо йому протистояти. Ми закликаємо волонтерів допомогти нам з доставкою та координацією процесу", - розповіла Ястремська.
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НАМ НУЖЕН ТЫ! ✅ Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней. ✅ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию. Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. Вирус - это не миф, это серьезная угроза. Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! ✅ Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. ⚡Наши: — инструкция по вашей личной безопасности; — средства защиты (маски и перчатки); — продуктовые наборы. ⚡Твои: — время и стремление творить добро. Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ❤️ https://bit.ly/2xBUDl4 И да. Для нас очень важен твой репост! #Одесса #коронавирус #помощь
Нагадаємо, WTA відмовилася фінансово підтримати тенісисток на період карантину.