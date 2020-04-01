 Ястремська: Коронавірус – це не міф | Теніс | Champion.com.ua
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#Ястремська, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська запустила проєкт допомоги одеситам в умовах карантину.

Про це розповіла тенісистка в Іnstagram.

"Нам потрібен ти! Ми починаємо з 3 000 продуктових наборів і 14 днів. Нас чекають бабусі і дідусі, люди з інвалідністю, багатодітні мами, а також ті, хто залишився без роботи і засобів для існування.

Вірус - це не міф, це серйозна загроза. Але, об'єднавши зусилля, ми, одесити, обов'язково зможемо йому протистояти. Ми закликаємо волонтерів допомогти нам з доставкою та координацією процесу", - розповіла Ястремська.

 
 
 
 
 
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НАМ НУЖЕН ТЫ! ✅ Мы начинаем с 3 000 продуктовых наборов и 14 дней.⁣⁣ ⁣⁣✅ Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Я и @goreniux объединяем людей с добрыми сердцами. ⁣⁣ ⁣⁣Вирус - это не миф, это серьезная угроза.⁣⁣ ⁣⁣Но объеденив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! ✅ Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. ⚡Наши: — инструкция по вашей личной безопасности;⁣⁣ ⁣⁣— средства защиты (маски и перчатки);⁣⁣ ⁣⁣— продуктовые наборы. ⚡Твои: — время и стремление творить добро.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣Заполняй форму в описании страницы и становись частью команды ❤️ https://bit.ly/2xBUDl4 ⁣ ⁣И да. Для нас очень важен твой репост!⁣⁣ ⁣⁣#Одесса #коронавирус #помощь

Публикация от Dayana Yastremska 📎 (@dayana_yastremskay)

Нагадаємо, WTA відмовилася фінансово підтримати тенісисток на період карантину.

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