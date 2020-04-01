Ястремська: Коронавірус – це не міф

Друга ракетка України Даяна Ястремська запустила проєкт допомоги одеситам в умовах карантину.

Про це розповіла тенісистка в Іnstagram.

"Нам потрібен ти! Ми починаємо з 3 000 продуктових наборів і 14 днів. Нас чекають бабусі і дідусі, люди з інвалідністю, багатодітні мами, а також ті, хто залишився без роботи і засобів для існування.

Вірус - це не міф, це серйозна загроза. Але, об'єднавши зусилля, ми, одесити, обов'язково зможемо йому протистояти. Ми закликаємо волонтерів допомогти нам з доставкою та координацією процесу", - розповіла Ястремська.