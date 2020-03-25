У легендарного українського тенісиста померла бабуся

В українського тенісиста Андрія Медведєва померла бабця.

Про це тенісист повідомив у Facebook.

"Друзі, хто може, пом'яніть сьогодні добрим словом Світлу Людину, ветерана війни та праці: Григор'єву Ніну Павлівну 31.12.1922 - 25.03.2020. Маму моєї Мами, мою і Наташину улюблену Бабусю, улюблену прабабусю Сергія, Діми, Каті і Саші

Погас яскравий промінь любові, вірності, доброти, відданості і порядності в наших життях ... Нам буде тебе дуже не вистачати ... Спочивай зі світом, моя улюблена Бусенька ... нехай Господь зустріне тебе як рідну дочку і нехай земля тобі буде пухом", - написав Медведєв.