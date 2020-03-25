 У легендарного українського тенісиста померла бабуся | Теніс | Champion.com.ua
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У легендарного українського тенісиста померла бабуся

Сьогодні 21:02 675 0
Андрій Медведєв прокоментував вагому втрату у житті
У легендарного українського тенісиста померла бабуся
#Медведєв

Джерело - Чемпіон.

В українського тенісиста Андрія Медведєва померла бабця.

Про це тенісист повідомив у Facebook.

"Друзі, хто може, пом'яніть сьогодні добрим словом Світлу Людину, ветерана війни та праці: Григор'єву Ніну Павлівну 31.12.1922 - 25.03.2020. Маму моєї Мами, мою і Наташину улюблену Бабусю, улюблену прабабусю Сергія, Діми, Каті і Саші

Погас яскравий промінь любові, вірності, доброти, відданості і порядності в наших життях ... Нам буде тебе дуже не вистачати ... Спочивай зі світом, моя улюблена Бусенька ... нехай Господь зустріне тебе як рідну дочку і нехай земля тобі буде пухом", - написав Медведєв.

Нагадаємо, перший тенісист захворів на коронавірус.

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