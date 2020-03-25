Перший тенісист захворів на коронавірус

Сейбот-Вайлд заразився коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Бразильський тенісист Тьяго Сейбот-Вайлд здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я вже тиждень перебуваю в самоізоляції. Я дбаю про себе і дотримуюся всіх рекомендацій лікарів. Нехай це буде для вас нагадуванням, що потрібно сидіти вдома, піклуватися про людей, яких ви любите, і допомагати нам усім, щоб вірус не поширювався далі. Залишайтеся вдома і бережіть себе", - заявив Сейбот-Вайлд.

URGENTE: Promessa/principal nome da nova geração do tênis brasileiro, Thiago Wild está com coronavírus. pic.twitter.com/u2EmVdi1iF — Break Point (@BreakPointBR) March 25, 2020

Відзначимо, що це перший відомий випадок зараження коронавірусом серед професійних гравців. Нагадаємо, що ATP і WTA не проводять турніри в рамках своїх асоціацій з 8 березня, коли в США був скасований об'єднаний чемпіонат в Індіан-Веллсі.

Раніше, російська колишня тенісистка назвала інваліда напівлюдиною.