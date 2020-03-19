Організатори US Open не виключили можливість перенесення турніру

Тенісна асоціація США (USTA) планує провести Відкритий чемпіонат США відповідно до графіка, але не виключає перенесення змагань через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

"Зараз безпрецедентні часи, і ми оцінюємо всі наші варіанти, включаючи можливість перенесення турніру на більш пізній термін.

Ми визнаємо, що таке рішення не повинно ухвалюватися в односторонньому порядку, тому USTA зробить це при повній консультації з іншими турнірами Великого шлема, WTA, ATP, ITF і нашими партнерами, включаючи і Кубок Лейвера", - йдеться в заяві USTA.