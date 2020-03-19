Організатори US Open не виключили можливість перенесення турніру

Джерело - ua-football.com.
Тенісна асоціація США (USTA) планує провести Відкритий чемпіонат США відповідно до графіка, але не виключає перенесення змагань через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба асоціації.
"Зараз безпрецедентні часи, і ми оцінюємо всі наші варіанти, включаючи можливість перенесення турніру на більш пізній термін.
Ми визнаємо, що таке рішення не повинно ухвалюватися в односторонньому порядку, тому USTA зробить це при повній консультації з іншими турнірами Великого шлема, WTA, ATP, ITF і нашими партнерами, включаючи і Кубок Лейвера", - йдеться в заяві USTA.
Відкритий чемпіонат США з тенісу повинен відбутися з 31 серпня по 13 вересня.
Раніше, тенісний сезон зупинений до 7 червня.
Нагадаємо, Джокович самоізолювався в Іспанії через коронавірус.