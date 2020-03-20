Стаховський: Коронавірус - це фігня, тому що Усик так сказав?

Український тенісист закликає серйозно ставитися до хвороби

Всім слід серйозно ставитися до поширення коронавірусу і не слухати тих, хто закликає не звертати уваги на хворобу.

Про це тенісист Сергій Стаховський заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Я спортсмен, а не лікар. Тим більше не епідеміолог, який може сказати, це пандемія, чи ні, і які є загрози. У подібних ситуаціях важлива думка саме фахівців в цій справі. Вони все життя досліджують ті ж віруси не для того, щоб ми потім говорили: Ваш грип - це все розмови. Нічого не буде. Ці люди досконально володіють інформацією, у них є всі графіки, історія всіх пандемій. Але ми будемо говорити, що це фігня, тому що Усик сказав, що це просто грип? Давайте будемо розумними. Якщо ВООЗ говорить, що це пандемія, яка буде мати реальні наслідки і ризики, то треба включати голову і слухати, що говорять розумні люди. Інакше - який сенс? Тоді судді нам також потрібні, не треба законів. Навіщо? Чи можемо самі все вирішувати", - сказав Стаховський.

Раніше, організатори US Open не виключили можливість перенесення турніру.