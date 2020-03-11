Бондаренко не дограла матч першого кола турніру в Мексиці

Українка знялася по ходу матчу з аргентинкою

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру ITF World Tennis Tour у Мексиці українська тенісистка Катерина Бондаренко знялася після другого сету.

Українка не змогла дограти поєдинок проти аргентинки Надії Подороської.

У другому колі турніру аргентинка зіграє з японкою Марі Осакою (321).

ITF World Tennis Tour

Ірапуато (Мексика)

Призовий фонд $25,000

Перше коло, 10 березня

Надія Подороська (175) - Катерина Бондаренко (347) 3:6, 7:6 (5) (відмова)

Нагадаємо, Козлова та Завацька виступлять на турнірі у Мексиці.