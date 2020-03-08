Визначилися всі потенційні суперники України у Кубку Девіса

В рамках плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса збірній України вдалося відігратися з рахунку 0:2 і виграти три матчі поспіль.

Свій наступний командний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 18-19 вересня цього року. Українська збірна разом з іншими переможцями плей-оф Першої Світової групи і команди, які програли на цьому тижні в кваліфікації Davis Cup Finals-2020 року, будуть боротися за путівки в кваліфікаційний етап Фіналу Кубка Девіса-2021.

Потенційними суперниками України стали Білорусь, Бельгія, Нідерланди, Словаччина, Бразилія, Чилі, Уругвай, Аргентина, Японія, Південна Корея, Індія та Узбекистан.

У фінальному турнірі Кубка Девіса в Мадриді в листопаді зіграють торішні півфіналісти - Росія, Великобританія, Канада та Іспанія, власники wild card - Франція і Сербія, а також 12 переможців плей-оф:

Австралія, Австрія, Колумбія, Хорватія, Чехія, Еквадор, Німеччина, Угорщина, Італія, Казахстан, Швеція і США.