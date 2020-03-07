Марченко приніс перемогу збірній України в матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, у Запоріжжі відбувся третій матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем.
У вирішальному п'ятому матчі Ілля Марченко обіграв Цзен Чжуньсіня.
Зустріч тривала 1 годину і 16 хвилин. Марченко реалізував 3 з 7 брейкпоинтів, а його суперник не виграв жодного з 4 шансів на брейк.
Кубок Девіса
Плей-оф Першої Світової групи
Україна - Тайвань
П'ятий матч
07 березня
Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь 6:3, 6:2
Збірна України боротиметься за місце в кваліфікації Davis Cup Finals у вересні.
До цього Стаховський і Молчанов здобули першу перемогу на Кубку Девіса.