Марченко приніс перемогу збірній України в матчі Кубка Девіса

Українець переміг у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, у Запоріжжі відбувся третій матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем.

У вирішальному п'ятому матчі Ілля Марченко обіграв Цзен Чжуньсіня.

Зустріч тривала 1 годину і 16 хвилин. Марченко реалізував 3 з 7 брейкпоинтів, а його суперник не виграв жодного з 4 шансів на брейк.

Кубок Девіса

Плей-оф Першої Світової групи

Україна - Тайвань

П'ятий матч

07 березня

Ілля Марченко - Цзен Чжуньсінь 6:3, 6:2

Збірна України боротиметься за місце в кваліфікації Davis Cup Finals у вересні.

До цього Стаховський і Молчанов здобули першу перемогу на Кубку Девіса.