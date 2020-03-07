Стаховський і Молчанов здобули першу перемогу на Кубку Девіса

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, у Запоріжжі відбувся третій матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем.
Сергій Стаховський і Денис Молчанов у парі здобули для збірної України перше очко в матчевій зустрічі Кубка Девіса проти Тайваню.
Українці в трьох сетах не без проблем переграли тайванський дует Сіє Чен-Пен / Ян Цун Хуа.
Кубок Девіса
Плей-оф Першої Світової групи
Україна - Тайвань
Третій матч
07 березня
Сергій Стаховський / Денис Молчанов - Сіє Чен-Пен / Ян Цун Хуа – 6:7(4), 6:4, 6:3
Раніше, Стаховський зазнав поразки від Чун Сін Ценга.