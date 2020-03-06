Марченко програв у другому матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 березня, у Запоріжжі відбувся другий матч плей-оф Першої Світової групи протистояння між Україною і Тайванем Ілля Марченко - Тунг Лін Ву.
Матч завершився поразкою українця. Ілля поступився у двох сетах. Матч тривав 1 годину 35 хвилин.
Раніше, Стаховський зазнав поразки від Чун Сін Ценга.
У суботу, 7 березня, Стаховський та Марченко поміняються суперниками. Також відбудуться матчі у парному розряді, де Україну представлять Денис Молчанов і Владислав Орлов, від суперників - Цунг-Хуа Янг і Ченг-Пенг Сьє.
Кубок Девіса
Плей-оф Першої Світової групи
Україна - Тайвань
Другий матч
6 березня
Тунг-Лін Ву - Ілля Марченко 6:4, 6:4