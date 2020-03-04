Український тенісист Сергій Стаховський обдумує завершення кар’єри.

Про це розповів сам тенісист.

"Я зосереджений на великих турнірах, тому що у мене все менше мотивації грати на Челленджерах. Можливо, я не буду виступати на декількох турнірах в Азії. Моя мета – Олімпіада. Якщо мені не вдасться потрапити на неї, то не виключаю, що Вімблдон-2020 стане для мене останнім турніром.

Мені вже 34 роки, я побудував непогану кар'єру. Однак я не молодію, а в рейтингу займаю 150-ю позицію. Я працюю над усіма аспектами своєї гри, але результат мене не задовольняє. Можливо, я занадто багато чогось хочу", - розповів Стаховський.