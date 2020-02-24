Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію у рейтингу WTA.
Актуально: Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті
Костюк повертається до ТОП-150 і вперше в кар'єрі обходить Лесю Цуренко. Катерина Козлова втратила 10 позицій і тримається в кінці першої сотні. Даяна Ястремська повернулася до ТОП-25.
Рейтинг WTA
24 лютого 2020
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8367
|2 (2)
|Симона Халеп (Румунія)
|6076
|3 (3)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5200
|4 (4)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4665
|5 (6)
|Софія Кенін (США)
|4490
|6 (7)
|Бенчич (Швейцарія)
|4335
|7 (6)
|Еліна Світоліна (Україна)
|4301
|8 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3915
|9 (8)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|3875
|10 (10)
|Наомі Осака (США)
|3625
|25 (26)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1785
|99 (89)
|Катерина Козлова (Україна)
|658
|100 (105)
|Катаріна Завацька (Україна)
|627
|
140 (141)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
436
|
141 (168)
|
Марта Костюк (Україна)
|
434
|
150
(126)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
404
|
211 (231)
|
Дар'я Снігур (Україна)
|
284