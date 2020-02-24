Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію

Костюк обійшла Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію у рейтингу WTA.

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Костюк повертається до ТОП-150 і вперше в кар'єрі обходить Лесю Цуренко. Катерина Козлова втратила 10 позицій і тримається в кінці першої сотні. Даяна Ястремська повернулася до ТОП-25.

Рейтинг WTA

24 лютого 2020