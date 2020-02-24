 Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію

Сьогодні 10:08 33922 0
Костюк обійшла Цуренко
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію у рейтингу WTA.

Актуально: Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті

 Костюк повертається до ТОП-150 і вперше в кар'єрі обходить Лесю Цуренко. Катерина Козлова втратила 10 позицій і тримається в кінці першої сотні. Даяна Ястремська повернулася до ТОП-25.

Рейтинг WTA
24 лютого 2020
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8367
2 (2) Симона Халеп (Румунія) 6076
3 (3) Кароліна Плішкова (Чехія) 5200
4 (4) Б'янка Андреєску (Канада) 4665
5 (6) Софія Кенін (США) 4490
6 (7) Бенчич (Швейцарія) 4335
7 (6) Еліна Світоліна (Україна) 4301
8 (9) Серена Вільямс (США) 3915
9 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) 3875
10 (10) Наомі Осака (США) 3625
25 (26) Даяна Ястремська (Україна) 1785
99 (89)  Катерина Козлова (Україна) 658
100 (105)  Катаріна Завацька (Україна) 627

140 (141)

 Ангеліна Калініна (Україна)

436

 141 (168)

 Марта Костюк (Україна)

434

 150

(126)

 Леся Цуренко (Україна)

404

 211 (231)

 Дар'я Снігур (Україна)

 284
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