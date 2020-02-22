Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (253) пробився до фіналу турніру ATP Challenger Tour у Бергамо.
Тенісисти провели на корті 2 години і 23 хвилини. Марченко на своїй подачі програв 6 геймів, а сам взяв 7 геймів на подачі француза.
Internazionali di Tennis - ATP Challenger Tour
Бергамо, Італія
Хард
Півфінал, 22 лютого
Ілля Марченко (253, Україна) - Уго Гастон (Франция, 248) 4-6, 6-4, 6-4
У фіналі Марченко битиметься проти Чунь Сінь Цена з Тайваню або Енцо Куакао з Франції.
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Також, Ястремська програла росіянці.