Костюк перемогла Снігур та пробилась у фінал турніру в Єгипті

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі турніру ITF у Каїрі українка Марта Костюк (168) зустрічалася із землячкою Дарією Снігур (231).
Костюк у двох сетах обіграла Снігур та пробилась у фінал турніру. Матч тривав 1 годину та 52 хвилини.
У фіналі суперницею Марти Костюк стане переможниця матчу Тереза Мрдежа (Хорватія) - Альона Большова (Іспанія).
Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Четверте коло, 22 лютого
Марта Костюк - Дарія Снігур 7:5, 7:6 (4)
Раніше, Костюк впевнено обіграла Шинікову.
Також, Снігур знищила Русе.