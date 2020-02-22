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Костюк перемогла Снігур та пробилась у фінал турніру в Єгипті

Сьогодні 16:02 314 0
Марта Костюк побореться за перемогу на турнірі у Єгипті
Костюк перемогла Снігур та пробилась у фінал турніру в Єгипті
#Снігур, #Костюк, #Каїр

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі турніру ITF у Каїрі українка Марта Костюк (168) зустрічалася із землячкою Дарією Снігур (231).

Костюк у двох сетах обіграла Снігур  та пробилась у фінал турніру. Матч тривав 1 годину та 52 хвилини.

У фіналі суперницею Марти Костюк стане переможниця матчу Тереза Мрдежа (Хорватія) - Альона Большова (Іспанія).

Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Четверте коло, 22 лютого 
 
Марта Костюк - Дарія Снігур 7:5, 7:6 (4)

Раніше, Костюк впевнено обіграла Шинікову.

Також, Снігур знищила Русе.

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