 Костюк впевнено пробилася у півфінал турніру в Єгипті | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк впевнено пробилася у півфінал турніру в Єгипті

Сьогодні 13:20 336 0
Марта Костюк побореться за вихід у фінал турніру
Костюк впевнено пробилася у півфінал турніру в Єгипті
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (168) пробилась в 1/2 фіналу турніру ITF у Каїрі.

Українка розібралася із представницею Болгарії Ізабеллою Шиніковою.

Матч тривав 55 хвилин. Костюк двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки, зробила п'ять брейків і втратила один гейм на власній подачі.

Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Третє коло, 21 лютого 

Марта Костюк - Ізабелла Шинікова 6:1, 6:3

Раніше, Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті.

Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру у Каїрі.

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