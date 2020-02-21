Костюк впевнено пробилася у півфінал турніру в Єгипті

Марта Костюк побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (168) пробилась в 1/2 фіналу турніру ITF у Каїрі.

Українка розібралася із представницею Болгарії Ізабеллою Шиніковою.

Матч тривав 55 хвилин. Костюк двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки, зробила п'ять брейків і втратила один гейм на власній подачі.

Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $60,000

Хард

Третє коло, 21 лютого

Марта Костюк - Ізабелла Шинікова 6:1, 6:3

Раніше, Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті.

Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру у Каїрі.