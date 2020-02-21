Костюк впевнено пробилася у півфінал турніру в Єгипті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (168) пробилась в 1/2 фіналу турніру ITF у Каїрі.
Українка розібралася із представницею Болгарії Ізабеллою Шиніковою.
Матч тривав 55 хвилин. Костюк двічі подала навиліт, допустила три подвійні помилки, зробила п'ять брейків і втратила один гейм на власній подачі.
Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Третє коло, 21 лютого
Марта Костюк - Ізабелла Шинікова 6:1, 6:3
Раніше, Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті.
Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру у Каїрі.