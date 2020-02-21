Марченко вийшов до півфіналу турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (253) пробився до 1/2 фіналу турніру ATP Challenger Tour у Бергамо.
Українець переміг у трьох сетах обіграв француза Баптіста Крепатта. Матч тривав 2 години і 33 хвилини.
У півфіналі Марченко зіграє з ще одним французом, Хьюго Гастоном.
Internazionali di Tennis - ATP Challenger Tour
Бергамо, Італія
Хард
Третє коло, 20 лютого
Ілля Марченко - Баптист Крепатт (Франція) 6:7 (5), 7:6 (3), 6:0
Раніше, Світоліна зганьбилась на старті турніру у Дубаї.
Також, Ястремська програла росіянці.