 Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті

Сьогодні 15:15 156 0
Костюк та Снігур пробилися у наступне коло турніру
Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті
#Костюк, #Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк та Дарія Снігур успішно стартували на турнірі ITF у Каїрі.

Марта Костюк (168) в першому колі обіграла другу ракетку турніру Варвару Грачову (103) з Росії.

В свою чергу Дарія Снігур (231) у двохгодинному матчі перемогла австрійку Юлію Грабер (226)

Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Перше коло, 18 лютого

Марта Костюк – Варвара Грачова 6:2, 6:2

Дарія Снігур – Юлія Грабер 1:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті.

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