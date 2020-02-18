Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті

Костюк та Снігур пробилися у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк та Дарія Снігур успішно стартували на турнірі ITF у Каїрі.

Марта Костюк (168) в першому колі обіграла другу ракетку турніру Варвару Грачову (103) з Росії.

В свою чергу Дарія Снігур (231) у двохгодинному матчі перемогла австрійку Юлію Грабер (226)

Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $60,000

Хард

Перше коло, 18 лютого

Марта Костюк – Варвара Грачова 6:2, 6:2

Дарія Снігур – Юлія Грабер 1:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті.