Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Марта Костюк та Дарія Снігур успішно стартували на турнірі ITF у Каїрі.
Марта Костюк (168) в першому колі обіграла другу ракетку турніру Варвару Грачову (103) з Росії.
В свою чергу Дарія Снігур (231) у двохгодинному матчі перемогла австрійку Юлію Грабер (226)
Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Перше коло, 18 лютого
Марта Костюк – Варвара Грачова 6:2, 6:2
Дарія Снігур – Юлія Грабер 1:6, 6:4, 6:3
Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті.