Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру в Каїрі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (168) пробилась в 1/8 турніру ITF у Каїрі.
Українка розібралася із представницею Австрії Мелані Клаффнер (521).
Матч тривав 1 годину та 3 хвилини. Костюк тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок, зробила п'ять брейків і програла два гейми на власній подачі.
Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour
Каїр, Єгипет
Призовий фонд - $60,000
Хард
Друге коло, 20 лютого
Марта Костюк – Мелані Клаффнер 6:1, 6:4
Раніше, Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті.
Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру у Каїрі.