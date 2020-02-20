Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру в Каїрі

Марта Костюк пробилася у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (168) пробилась в 1/8 турніру ITF у Каїрі.

Українка розібралася із представницею Австрії Мелані Клаффнер (521).

Матч тривав 1 годину та 3 хвилини. Костюк тричі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок, зробила п'ять брейків і програла два гейми на власній подачі.

Zed Open Women's Tennis 60k - ITF World Tennis Tour

Каїр, Єгипет

Призовий фонд - $60,000

Хард

Друге коло, 20 лютого

Марта Костюк – Мелані Клаффнер 6:1, 6:4

Раніше, Костюк і Снігур успішно стартували на турнірі у Єгипті.

Нагадаємо, Цуренко програла у фіналі турніру у Каїрі.