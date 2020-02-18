Світоліна лише одного разу в сезоні обіграла тенісистку із ТОП-100

Еліна Світоліна невдало грає із представницями ТОП-100 рейтингу WTA

Джерело - isport.

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна невдало розпочала новий сезон.

Про це повідомляє isport.ua.

Українка у поточному сезоні зіграла 11 матчів, шість з яких - з представницями ТОП-100. І лише раз Світоліна змогла перемогти - в матчі проти 62-ї ракетки світу Лорен Девіс у другому колі Australian Open.

На турнірі в Брісбені Світоліна зазнала поразки від Даніель Коллінс, на відритому чемпіонаті Австралії її зупинила Гарбінє Мугуруса, в Кубку Федерації Еліна програла Анетт Контавейт, минулого тижня вона програла Нао Хібіни і сьогодні поступилася Дженніфер Брейді.

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.