Стаховський вказав термін, коли може завершити кар'єру

Перша ракета України Сергій Стаховський націлений на великі турніри - Олімпіаду і Вімблдон, проте вже влітку готовий завершити виступи.

Про це він заявив в інтерв'ю XSport.

"Потрапити в основу Ролан Гаррос буде важко, але і нездійсненним завдання не назву. За найближчі два місяці треба захистити 126 очок: чвертьфінал у Марселі (51) і фінал челленджера на Тайвані (75). Виходячи з позиції у світовому рейтингу, на якій я перебуваю, - багато. Глобально ж - не так і багато. Роблю акцент на великі турніри, так як на челленджери стає важче себе мотивувати.

На серію турнірів в Азії я, напевно, вже не полечу. Після Кубка Девіса - відразу перейду на грунт. І взагалі в нинішньому сезоні більше буду виступати на землі. Головний же пріоритет - потрапити на Олімпіаду.

Якщо не вийде, то не виключаю, що Вімблдон стане моїм останнім турніром", - сказав Стаховський.