Стаховський поступився у кваліфікації турніру в Марселі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський у двох сетах несподівано програв 222-й ракетці світу німцеві Маттіасу Бахінгеру в стартовому матчі кваліфікації турніру у французькому Марселі. Матч завершився з рахунком 3:6, 4:6.

Всього тенісисти провели на корті 1 годину і 2 хвилини. Матч почався добре для українця. Стаховський впевнено реалізував свою подачу і швидко заробив стартове очко в поєдинку. Однак після Маттіас відповів двома своїми подачами і брейком. У вирішальному розіграші першого сету Стаховський повернувся з 0:40, проте дотиснути Бахінгера у нього не вийшло.

У другій половині гри все було рівно. Тенісисти набирали очко за очком, але у вирішальному розіграші Стаховський втратив концентрацію і програв вирішальний брейкпоінт на своїй подачі.

Це була 7-а очна зустріч тенісистів на корті і 4-а перемога Бахінгера в них.

Open 13 Provence - ATP Tour 250

одиночний розряд

16 лютого

Маттіас Бахінгер - Сергій Стаховский 6:3, 6:4