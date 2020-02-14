Світоліна з наступного тижня опуститься на дві позиції у рейтингу WTA

Найкраща українська тенісистка втратить місце у ТОП-5 світової класифікації

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№4 WTA) втратить дві позиції у наступній редакції рейтингу WTA.

Про це повідомляє sport.ua.

Це стало наслідком відносно раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні. Нагадаємо, Еліна програла Хібіно у чвертьфіналі турніру.

З наступного тижня у Світоліної віднімуть очки за торішній півфінал турніру в Досі (185), замість цього їй буде зараховано 60 очок, зароблених у Хуахіні. Через це Еліну обійдуть швейцарка Белінда Бенчич і Б’янка Андреєску з Канади.

Додамо, що наступного тижня Світоліна заявлена ​​на турнір серії Прем'єр у Дубаї, жеребкування якого відбудеться 15 лютого.

Нагадаємо, Світоліна знищила Сандерс у другому колі турніру у Таїланді.